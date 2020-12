{TOP} 30+ Cool Awesome Status for Whatsapp in Hindi

Cool Awesome Status for Whatsapp in Hindi :- After Happy Birthday Whatsapp Status & Love Status Here We have some Best Cool Awesome Status for Whatsapp in Hindi Which includes category like Funny & Attitude. We have also Collection of Angry Whatsapp Quotes & Friendship Status.

Cool Awesome Status for Whatsapp in Hindi





फ्री में हम किसी को गाली तक नहीं देते, स्माइल तोह बहुत दूर की बात है पगली!

अरे #बेबी – Friendship करने का तो #Sirf बहाना है! बात तो कर I Promise… Propose… तू #सामने से करेगी.

वक्त दो बन्दूक भी उठाएंगे ट्रिगर भी दबाएेंगे और गोली भी चलाएेगें, और उस कमीनि चीज पर राज भी करेंगे – जीसे लोग कहते है दुनीया!

भरे बाजार में हर एक लड़की #Jalegi, जब अपनी वाली अपने साथ #Chalegi

तु हमारी बराबरी क्या करेगी ए पगली, हम तो #News भी #DJ पे सुनते है!

देख #पगली #दिल मेँ प्यार होना चाहिए… #धक धक तो #Royal बुलेट भी करती है

मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जितना तय हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो.



ना हम ‪शेर‬ से हारे … ना हम ‪‎शैतान‬ से हारे … हट जाओ हमारे रास्ते से. क्योंकी शिकारी तो हम भी है मगर, हमने कभी ‪‎कुत्ते‬ नहीं मारे! समय के एक तमाचे की देर है प्यारे, मेरी फ़क़ीरी भी क्या, तेरी बादशाही भी क्या! लोग चुराने लगे हैं स्टेटस मेरे, गुजारिश है गम भी चुरा लो. अंदाज़ कुछ अलग हैं मेरे सोचने का, सब को मंजिल का शौक है और मुझे रास्तों का! एक छोरी मुझसे ये बोली तू “हेन्डसम” होके भी “सिग्ल” क्यों है? मे बोला “संस्कार” पगली “संस्कार”. 99 केश 99 जेल 99 मडॅर 99 हाफ मडॅर 99 गलॅफैर्ड – डर मत पगली ऐ तो मेरा मोबाइल नंबर है! माना की तुम लफ़्ज़ों के बादशाह हो… मगर हम भी खामोशियों पर राज़ करते हैं! मुझे बनाकर खुदा भी सोच में पड़ गया होगा की इस बादशाह के लिए बेगम केसी बनाऊ. सुना तेरे #College मे मेरे बडे #FAN है, पढने – लिखने का तेरा ना कोई #Plan है #Pass करा दू, #Phone घुमा दू .. तेरी #Principal भी Meri #sɦaʏʀɨ KA FAN.





#Attitude होने से कुछ नही होता, #Smile ऐसी दो के लोगों का दिल जीत ले. ऐसा होगा या #वैसा होगा ना जाने #कैसा होगा? ज्यादा #सोच मत #पगली तेरे #सपनो का #Rajkumar हमारे जैसा होगा! अौकात की बात मत कर पगली, हम तो इंटरनेट भी मेन बेलेंस पर चलाते है! अक्सर वही लोग उठाते हैं हमपर उंगली, जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती! “एक ही उसुल… प्यार करो तो सच्चा… वरना ‘ALONE’ ही अच्छा! वैसे हम रेहते तो हे #Simple Type के, पर जब हम मुड मे होते हे तो, सुलतान भी #Salute ठोकता हे! रियासते तो आती जाती रहती हे, मगर बादशाही करना तो… आज भी लोग हमसे सीखते हे! फैसले से पहेले कैसे मान लूं हार… क्योंकी… वक्त अभी जीता नहीँ और मैं अभी हारा नही!





Cool Awesome Status for Whatsapp in Hindi





रेस वो लोग लगाते है जिसे, अपनी किस्मत आजमानी हो… हम तो वो खिलाडी है, जो अपनी किस्मत के साथ खेलते है!

हमारी #Personality को पढ़ा मत करो दोस्त, हमें समजने में तुम्हारी #Dictionary कम पड़ जायेगी!.

मेरा यही अँदाज दुनिया को खलता हैँ… कि, ये साला इतना टूटने के बाद भी सीधा कैसे चलता है!

शोख नही हमे मशहूर होने का पर क्या करे इस चेहरे को लोग देखते ही पहचान जाते हैं!

उसकी मां ने कहा बेटा तुने मेरी बेटी को क्या कर दिया है ??? रो – रो के पागल हो गई है, मैने कहा जी #Block!!!

महोब्बत रहे ना रहे, कोलेज की बेन्च पर तेरा नाम आज भी है!











Sad Whatsapp Status in Hindi Read More –