TOP 20 GUJARATI WHATSAPP STATUS QUOTES

મે તને નફરત એટ્લા માટે કરી… જો ના કરી હોત તો મને તારી જોડે પ્રેમ થઇ જાત.





એક બાજી ના બે રમનારા કોઇ જીતે તો કોઇ હારે….પણ પ્રેમ ની બાજી તો સહુ થી ન્યારી….કા તો બન્ને જીતે કા તો બન્ને હારે……!!!





અહીં જમીન તો શું માણસ પણ વેચાય છેઃ જરા ઠીક ભાવ લગાવ ઇમાન પણ વેચાય છેઃ





ચોરાઈ ગયું દિલ મારુ અને ચોર પણ સામે જ છૈ….પણ ફરિયાદ કરુ તો પણ કોને કરુ કારણ કે દિલ નો દસ્તાવેજ પણ એના નામે છૈ.



!!…કોઈક તો છે, જે મારી ચિંતા કરે છે. એવું થવા માંડે ત્યારે જિંદગી જીવવા જેવી લાગે છે…!!





!!.. Night Shift તો એક બહાનું છે બકા, તારા વિના ઊંઘ તો આમ પણ ક્યાં આવે છે..!!





ઉત્સવોની રાહ હું જોતો નથી, તું મળે છે એટલે તહેવાર છે.





!!!…કોઈને આમ સમજાયો, કોઈને તેમ સમજાયો, અઢી અક્ષર હતા તોયે ન પૂરો પ્રેમ સમજાયો….!!!





પ્રેમ માં સમય કેવો ઉડી જાય છે.. અને સમય જતા સાલો પ્રેમ પણ કેવો ઉડી જાય છે.





ચાલો હવે ભૂલાવી જ દો મને હવે, અજાણ્યા થઈ ફરી મળીશું, પહેલી નજરે ફરી પ્રેમ ન થઈ જાય તો કહેજો.





ઘણું કહેવું છે તને , પણ ક્યારેક તું નથી તો ક્યારેક શબ્દો..!!





એક વાર પૈસા બનાવી લો… આખી દુનિયા તમને સજ્જન તરીકે સ્વીકારી લેવા તત્પર બેઠી જ છે.







પાંદડું તાળી પવનને આપે છે….ઝાડ પર જાણે રાસ લાગે છે….સ્નેહ ઓછો નથી કોઈનો પણ….એક જણ કેમ ખાસ લાગે છે ?

થઇ જશે માર્ગ ખુલ્લો, જરૂર આપનો.. ..થોડું બીજાને માટે ખસી તો જુઓ !

લોકો કહે છે કે દરેક સફળ પુરૂષ ની પાછળ સ્ત્રી હોય છે. પણ તે નથી જાણતા કે સ્ત્રીઓ સફળ પુરૂષ જ પસંદ કરે છે.

દુશ્મનો પણ આજ કાલ ડરપોક થઇ ગયા છે !

” તમારા પ્રેમ વિના રહેવાતું નથી….કઇ કહેવા માટે આવુ છું તમારી મહેફિલ મા….પણ મોં ખોલુ છું ને કઈ કહેવાતું નથી..?





!! મન માં રાખી ને જીવશો તો, મન ભરી ને જીવી નહિ શકો !!





સાલું આખી દુનિયા માં ફરો પણ અમદાવાદ જેવી મજા ક્યાય નહિ.





કીપ કાલ્મ and say એની મા ને !!





ખોટી જગ્યા એ પ્રેમ થયો ને, એક શાયર વધી ગયો.