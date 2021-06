Best Whatsapp Status in Hindi 2015

I have a Collection of Best & Amazing Whatsapp Status including all Category like Best Whatsapp Status in Hindi, Attitude Whatsapp Status in Hindi, Funny Whatsapp Status in Hindi, Inspirational Whatsapp Status in Hindi, Sad Whatsapp Status in Hindi. If you like these status then please share it with your friends.







Best Whatsapp Status in Hindi जो दिलो में शिकवे और जुबान पर शिकायते कम रखते है, वो लोग हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं. पता नहीं क्या जादू है । ” माँ ” के पेरो में जितना झुकता हूँ । उतना ही उपर जाता हूँ । कुछ खास जादू नही है मेरे पास, बस बातें दिल से करता हूँ..!!!! धुँए की तरह उङना सीखो, जलना तो लोग भी सीख गये हैं…! चलो दूर चलते है इस इंटरनेट से, घर के रिश्ते “इंतजार” कर रहे है !! !!!…राधा,मीरा,रुक्मणी,सभी प्रेम के रूप, कहीं मिलन की छाँव है,कहीं विरह की धूप…!!! मत पुछो कीतनी मोहब्बत हैँ तूमसे….बारिश की बूंद भी अगर तुम्हे छू ले तो दिल मेँ आग लग जाती हैँ. हर कोई अच्छा या बुरा नही होता कुछ लोग बस सच्चे होते हैं. !!!…ख़ुशी तकदीरों में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजर आता है…!!! !!..दिल मे बने रहना ही सच्ची शोहरत है, वरना मशहूर तो कत्ल करके भी हुआ जा सकता है..!!

Attitude Whatsapp Status in Hindi !!..मजा आता है किस्मत से लड़ने में, किस्मत आगे बढ़ने नहीं देती और मुझे रुकना आता नहीं..!! काबील नजरो के लीये हम जान दे दे पर.. कोई गुरुर से देखे ये हमे मंजुर नही. Aukat क्या है तेरी ऐ जिंदगी, चार दिन कि मोहब्बततुझे तबाह कर देती है। “…‪Aukat कि बात मत कर ए-दोस्त… तेरि बंदुक से ज्यादा लोग हमारी आंखो से डरते हे…” Namak SWAD anusar, Akad AUKAT anusar. !!!…तेवर तो हम वक्त आने पे दिखायेंगे, शहेर तुम खरीदलो उस पर हुकुमत हम चलायेंगे…!!! लोग चुराने लगे हैं स्टेटस मेरे, गुजारिश है गम भी चुरा लो..!! दुसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है..”हम” नही. ” ये तो मेरा अंदाज हैं..,प्यारा सा पगली, हुनर तो तब दीखेगा जब मुकाबला होगा !” तु हमारी बराबरी क्या करेगी ए पगली,,, हम तो # neWs भी # DJ पे सुनते है…!













Funny Whatsapp Status in Hindi

ना वफ़ा का जिक्र होगा ना वफ़ा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी मार्च क्लोज़िंग के बाद होगी. चाहे कितनी भी # डाईटिंग कर लों # हसीनाओ जब तक # भाव खाना बंद नही करोगी, #वजन कम नही होगा. चार दिन वाली ‪#‎ GiRl_fRienD‬ चाहिए, ‪#‎ फाँसी‬ का फन्दा नही।। मेरा दिल आशिक़ाना और तेरा फिगर कातिलाना. मेरी ज़िन्दगी के “तालिबान” हो तुम बेमक़सद तबाही मचा रखी है….!! अब तुझे #Facebook या #Whatsapp पे नहीं… अपनी बाहों में #Block करने का जी करता है. लडकी तो बहुत सी_पट जाती है साली जिसको दिलसे चाहते हैं वही नखरे दिखाती है. अब जब भाजपा इतना कुछ वापिस ला ही रही है तो मेरा प्यार भी वापिस ला दे। गिटार सिखा था जिस को पटाने के लिए … आज ऑफर आया है उसकी शादी में बजाने के लिए ! । न किसी से दुश्मनी है सबसे अपनी यारी तेरी शौतन तो पट गयी चल अब तेरी बरी।

जीवन में कभी किसी को कसूरवार न बनायें….अच्छे लोग खुशियाँ लाते हैं! बुरे लोग तजुर्बा!! अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंदाल का,, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का ।। अगर रुक गये और ,,हरेक भोकते हुवे कुत्ते पे, पत्थर फेकने में समय बरबाद करेंगे,,,तो अपनी मंजिल तक कभी नही पहोच पाओगे ll बुरा वक्त सब पर आता है, कोई बिखर जाता है, तो कोई निखर जाता है. हर रीश्ता कोई ना कोई दरवाजा जरुर खोल देता है । या तो आंखो का । या तो दील का । कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नही, हारा वही…..जो लड़ा नही. "आखो की नमी और उम्मीद की कमी इंसान को कमज़ोर बना देती है !!" !! ख्वाहिश भले पिद्दी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए, दिल जिद्दी सा होना चाहिए !! !!…ताकत के संग संग नेक इरादे भी रखना…..वरना ऐसा क्या था जो रावण हार गया…!! !!….सीढिया उन्हे मुबारक हो…..जिन्हे छत तक जाना है…..मेरी मन्जिल तो आसमान है…..रास्ता मुझे खुद बनाना है….!!

Love Whatsapp Status in Hindi

तेज बारिश मेँ खड़ा रहा मैँ,.बस एक शब्द सुनने को…!! वो कह दे…..इधर आओ पागल भीग जाओगे….! जब वो नाराज होती है तब मुझे दुनिया की सबसे महेंगी चीज उसकी मुस्कान लगती है. ले आओ कहीं से मोह़ब्बत के ‘हकीम’ को… Is Site में तो, सिर्फ ईश्क़ के मरीज है…!! तेरी याद में ये दिल कुछ इस कदर खो जाता है, जैसे गणित की क्लास में कोई बच्चा सो जाता है. बेवजह.. जब हम तुम से लड़ते थे ना, पगली… बस वहीं से हुई थी, शुरुआत महोब्बत की..!! दोस्तों जशन की तैयारी करो पगली ने आज प्यार का इजहार कर दिया..!! दस्तूर ये दुनियाँ का, फिर भी अच्छा है. .जो दुःख मेँ साथ दे, वहीँ तो प्यार सच्चा है..। उन आंखो को चैन कहाँ आता हैं, जिन आंखो में सवार इश्क हो जाता हैं. बस एक बार तुमसे बात हो जाए तो रात को दिल कहता है, “आज दिन अच्छा था” अपनी बददुआये अपने पास रखिये “जनाब”, मोहब्बत की मरीज हूँ, खुद ब खुद मर जाऊँगी.





Sad Whatsapp Status in Hindi



इश्क़ है तो शक कैसा..? अगर नहीं है तो फिर हक़ कैसा..? ऐसा नहीं.. कि दिल में तस्वीर नहीं थी, पर हाथों में तेरे नाम की लकीर नहीं थी. बस यही सोचकर कोई सफाई नहीं दी हमने. कि इल्जाम भले ही झूठे हैं पर लगाये तो तुमने हैं. ऐ महोब्बत शरम से डूब मर, तू एक शख्श को मेरा ना कर सकी। बड़ी चालाक होती है जिंदगी हमारी, रोज़ नया कल देकर, उम्र छीनती रहती है. जब भी चाहा सिर्फ तुम्हे चाहा, पर कभी तुम से कुछ नही चाहा..!! कैसे करू इस दिल की देख भाल, रोज थोड़ा सा, टूट जाता है. शीशे में डूब कर पीते रहे उस जाम को, कोशिशें की बहुत मगर भुला न पाए एक नाम को. मेरी उम्मीद का क़ातिल, वो एक लफ्ज “खुदा हफिज़” कुछ उनकी मजबूरियाँ,कुछ मेरी कशमकश बस यूँ ही एक खूबसूरत कहानी को हमने खत्म कर लिया.